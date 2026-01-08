Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’478 0.5%  Bitcoin 72’780 0.0%  Dollar 0.7989 0.2%  Öl 62.8 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Tilray-Aktie deutlich im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen
Erstmals seit 2019: Alphabet-Aktie überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und jagt nun NVIDIA
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Suche...

WD-40 Aktie 984722 / US9292361071

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 22:35:49

WD-40 Co Q1 Income Drops

WD-40
159.87 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - WD-40 Co (WDFC) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $17.45 million, or $1.28 per share. This compares with $18.93 million, or $1.39 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.6% to $154.42 million from $153.49 million last year.

WD-40 Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.45 Mln. vs. $18.93 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.39 last year. -Revenue: $154.42 Mln vs. $153.49 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $5.75 - $6.15 Full year revenue guidance: $630 - $655 mln