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28.08.2026 06:37:00
WCT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WCT präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 370.3 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 552.8 Millionen MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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