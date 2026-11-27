WCT lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 MYR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WCT ein EPS von 0.010 MYR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11.53 Prozent auf 427.0 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 482.6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch