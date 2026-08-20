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20.08.2026 06:37:00
WCE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WCE veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 MYR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte WCE ebenfalls 0.010 MYR je Aktie eingebüsst.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 64.25 Prozent auf 140.8 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 393.9 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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