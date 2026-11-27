WCE hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 MYR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte WCE ebenfalls 0.010 MYR je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz lag bei 154.8 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 0.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154.3 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch