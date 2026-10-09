Waystream öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Waystream hat am 07.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.270 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.97 Prozent auf 41.8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch