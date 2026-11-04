Waystar gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Waystar hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.170 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 325.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Waystar einen Umsatz von 268.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch