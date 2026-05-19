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Waypoint Homes Realty Trust Aktie 21479763 / US94675Q1094

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19.05.2026 14:19:52

Waystar Authorized Up To $200 Mln Buyback

(RTTNews) - Waystar Holding Corp. (WAY), a provider of healthcare payment software, Tuesday announced that it has been authorized to repurchase up to $200 million of the company's common stock.

"Our capital allocation priorities are unchanged: invest in product innovation and commercial execution to support durable growth, maintain a strong balance sheet, and return excess capital when we believe it enhances long-term per-share value. This authorization gives us the flexibility to repurchase shares in a disciplined, valuation-focused way as market conditions allow." Matt Hawkins, CEO of Waystar commented.

In pre-market activity, WAY shares were trading at $18.79, up 1.29% on the Nasdaq.

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

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Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’946.80 19.76 SY6B1U
Short 14’234.27 13.79 SIDBIU
Short 14’769.16 8.83 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’390.86 19.05.2026 14:23:37
Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’577.68 13.79 SQ6BJU
Long 12’039.32 8.86 SZHBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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