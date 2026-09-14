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14.09.2026 08:15:00

Waymo: US-Konzern bereitet offenbar Robotaxi-Start in Berlin vor

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Erst kündigte Waymo einen Robotaxi-Dienst in München an, nun wird nach SPIEGEL-Informationen auch ein Start in Berlin vorbereitet. Die Genehmigungsgespräche seien weit fortgeschritten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online

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