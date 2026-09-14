Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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14.09.2026 06:59:00
Waymo: Geheime Robotaxi-Pläne für Berlin
Alphabet CGoogles Robotaxi-Schwester Waymo plant eine weit aggressivere Deutschlandexpansion als bisher bekannt. Interne Dokumente zeigen: Auch in Berlin sind die Vorbereitungen für den Start eines komplett fahrerlosen Robotaxi-Dienstes weit fortgeschritten.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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