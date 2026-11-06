Wayfair A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wayfair A hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.45 USD gegenüber -0.760 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3.42 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch