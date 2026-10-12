WATTS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WATTS präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 24.99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WATTS noch ein Gewinn pro Aktie von 21.06 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WATTS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.49 Milliarden JPY im Vergleich zu 15.57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 85.98 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 66.00 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 64.50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 61.58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch