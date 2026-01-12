|
12.01.2026 06:37:00
WATTS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
WATTS präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14.72 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WATTS ein EPS von 14.57 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15.00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
