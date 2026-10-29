Watsco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Watsco hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3.77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Watsco 3.98 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.42 Prozent auf 2.22 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch