Waterstone Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Waterstone Financial äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.36 USD gegenüber 0.450 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 51.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch