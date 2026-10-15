Waterside Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Waterside Capital hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77.14 Prozent auf 0.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2.14 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 57.35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.36 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch