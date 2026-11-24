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24.11.2026 06:37:00
Waterside Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Waterside Capital hat am 22.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Waterside Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.1 Millionen USD im Vergleich zu 0.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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