Waters vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Waters hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Waters hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.50 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 120.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Waters einen Umsatz von 799.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch