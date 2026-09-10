Waterdrop A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Waterdrop A hat am 08.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Waterdrop A 212.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 83.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch