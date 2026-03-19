WaterBridge Infrastructure LLC Registered A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WaterBridge Infrastructure LLC Registered A liess sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WaterBridge Infrastructure LLC Registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WaterBridge Infrastructure LLC Registered A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat WaterBridge Infrastructure LLC Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 208.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 139.51 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.100 USD. Im Vorjahr hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat WaterBridge Infrastructure LLC Registered A im vergangenen Geschäftsjahr 525.55 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WaterBridge Infrastructure LLC Registered A 316.30 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch