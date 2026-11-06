WaterBridge Infrastructure LLC Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WaterBridge Infrastructure LLC Registered A äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WaterBridge Infrastructure LLC Registered A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94.86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 240.2 Millionen USD im Vergleich zu 123.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch