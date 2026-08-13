Water Direct präsentierte Quartalsergebnisse

Water Direct präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 71.16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 63.47 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 20.43 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch