Water Direct öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Water Direct hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83.23 JPY gegenüber 69.05 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.75 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.96 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch