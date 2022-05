Watches of Switzerland-Aktie verliert dennoch: Britischer Uhrenhändler erreicht Rekordumsatz

Im neu angelaufenen Jahr rechnen die Briten mit dem Eintritt in neue europäische Märkte und mit weiterem, starken Wachstum.

In dem am 1. Mai abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/22 ist der Umsatz von Watches of Switzerland laut einer Mitteilung vom Mittwoch um 36 Prozent auf 1,24 Milliarden britische Pfund in die Höhe geklettert. Um Währungseinflüsse bereinigt schossen die Verkäufe gar um 40 Prozent in die Höhe.

Besonders stark war die Nachfrage nach Luxusuhren im Schlussquartal. Da steigerte Watches of Switzerland den Umsatz um knapp 40 Prozent auf 304 Millionen Pfund oder um 48 Prozent in Lokalwährungen.

Angaben zu den Ergebnissen wird die Gruppe am 7. Juli publizieren. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn wird fürs Gesamtjahr 2021/22 auf Stufe EBIT im Bereich von 128 und 132 Millionen Pfund erwartet, was einer Zunahme von 64 bis 69 Prozent entsprechen würde.

Nachfrage übersteigt Angebot

In den USA rückte der Umsatz im abgeschlossenen Jahr währungsbereinigt um 48 Prozent auf 428 Millionen Pfund und in Grossbritannien um 36 Prozent auf 810 Millionen vor. In beiden Märkten habe die Nachfrage nach Luxusuhren das Angebot übertroffen, schreibt Watches of Switzerland weiter.

Das sei vor allem bei den "Super High Demand"-Marken Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet der Fall gewesen. Das zu knappe Angebot und eine hohe Vorjahresbasis habe bei diesen Marken das Wachstum gebremst. Die weiteren Marken im Sortiment hätten hingegen doppelt so hohe Umsätze wie im von Corona stark belasteten Vorjahr erzielt und die Schmuckverkäufe seien um 86 Prozent angestiegen.

Europäische Luxusmärkte im Visier

"Wir haben mit Blick auf den Umsatz und die Profitabilität ein weiteres Rekordjahr abgeschlossen", sagte Brian Duffy, Chef des noch vor allem in Grossbritannien und den USA präsenten Uhrenhändlers, laut Mitteilung. "Und wir sind froh, können wir den Eintritt in den europäischen Markt ankündigen. Das eröffnet Wachstumschancen." So sei zunächst in Schweden, Dänemark und in Irland die Eröffnung von insgesamt sechs Einzelmarken-Boutiquen geplant.

Weiter wachsen will Watches of Switzerland aber auch in den USA und Grossbritannien, etwa mit neuen Shops in New Jersey oder in London. Ausserdem dürfte sich auch das Reise- und Konsumverhalten rund um den Globus nach Corona verbessern. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen für 2022/23 mit einer Umsatzzunahme auf 1,45 bis 1,50 Milliarden Pfund und einem EBIT im Bereich von 157 bis 169 Millionen.

Die Papiere von Watches of Switzerland verlieren in London zeitweise 1,11 Prozent und landen auf 9,82 Pfund.

mk/rw

Leicester (awp)