Watani Iron Steel Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Watani Iron Steel Company Registered hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 SAR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Watani Iron Steel Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 160.8 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 64.90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch