Watani Iron Steel Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Watani Iron Steel Company Registered hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 110.45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 174.8 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 83.0 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch