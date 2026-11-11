WATANABE SATO legte Quartalsergebnis vor

WATANABE SATO hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.68 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.04 Prozent auf 7.21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte WATANABE SATO 7.84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch