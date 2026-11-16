WATAMI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WATAMI liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WATAMI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4.10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WATAMI ein Ergebnis je Aktie von 27.26 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 25.12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch