WATAMI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WATAMI hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

WATAMI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37.46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.59 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 24.16 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch