Waste Management stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Waste Management hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.87 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.05 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.02 Prozent auf 9.58 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.87 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch