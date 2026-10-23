Waste Connections informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Waste Connections hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.00 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.53 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3.69 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.39 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch