Wasserstoff-Rally: Plug Power schiesst nach Analysten-Lob hoch - ziehen Nel und ITM nach?

• Plug Power bekommt bullishes Kursziel• Aktie zieht kräftig an• Profitabilität bleibt entscheidender Unsicherheitsfaktor

Die Analysten von Clear Street haben ihre Bewertung für Plug Power revidiert und das Kursziel von 3,00 auf 3,50 US-Dollar angehoben, wobei sie sich primär auf die Fortschritte des internen Kostensenkungsprogramms zur Stabilisierung der Bruttomarge stützen. Wie aus einem Bericht von Investing.com hervorgeht, wird die Anhebung der Prognose trotz der Tatsache vorgenommen, dass das Unternehmen mit einer stark negativen Bruttomarge innerhalb der letzten zwölf Monate weiterhin tief in der Verlustzone operierte.

An der NASDAQ lösten diese Neuigkeiten Begeisterung aus, in deren Folge die Aktie am Mittwoch um 12,54 Prozent auf 3,41 US-Dollar kletterte und damit fast das neue Zielniveau erreichte. Auch im nachbörslichen Handel hielt der Aufwärtstrend an, sodass der Anteilsschein zuletzt bei 3,46 US-Dollar notierte.

Fokus auf operative Effizienz und Cash-Burn

Im Rahmen der neuen Einschätzung präzisierte Clear Street die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026, wobei das Analystenhaus für das erste Halbjahr zwar vorsichtiger plant, für die zweite Jahreshälfte jedoch von einer deutlich dynamischeren Entwicklung ausgeht. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzplus von 15 Prozent auf etwa 817 Millionen US-Dollar prognostiziert, während gleichzeitig die erwarteten EBITDA-Verluste für 2026 und 2027 dank einer verbesserten Effizienz und einer niedrigeren Cash-Burn-Rate reduziert wurden. Neben den Sparmassnahmen stützt sich dieser Ausblick auf eine solide Projektpipeline, die insbesondere Vorhaben in Australien sowie Aufträge für europäische Raffinerien umfasst.

Strategische Expansion und Meilensteine in Kanada

Trotz der weiterhin angespannten finanziellen Gesamtlage forciert Plug Power den weltweiten Ausbau seiner Kapazitäten und meldete zuletzt einen wichtigen Vertrag über die Lieferung eines 275-MW-Elektrolyseursystems für das Courant-Projekt in Québec. Diese Anlage soll künftig kohlenstoffarmen Ammoniak produzieren und markiert einen wesentlichen Schritt innerhalb der Strategie des Unternehmens, die Dekarbonisierung industrieller Prozesse voranzutreiben. Ob der Weg in die Profitabilität bis zum Jahr 2026 tatsächlich realistisch bleibt, wird sich am 11. Mai 2026 zeigen, wenn das Management die neuesten Quartalszahlen vorlegt und damit weitere Details zur Wirksamkeit der Kosteneinsparungen liefert.

Implikationen für NEL ASA und ITM Power

Die positivere Einschätzung durch Clear Street sorgt auch bei den europäischen Branchenvertretern NEL ASA und ITM Power für Aufmerksamkeit, da die gesamte Branche unter hohen Investitionskosten und schwachen Margen leidet. Wenn es Plug Power gelingt, seine Verluste durch das Effizienzprogramm signifikant zu begrenzen, könnte dies das allgemeine Vertrauen in den Sektor der Elektrolyseur-Hersteller stärken und bei den europäischen Titeln eine Bodenbildung begünstigen. Dennoch verdeutlicht die Analyse, dass der Markt ohne den dauerhaften Beleg für sinkende Cash-Burn-Raten bei sämtlichen Wasserstoff-Werten vorerst zu einer vorsichtigen Haltung neigen dürfte.

Einschätzung für Anleger: Abwarten oder zugreifen?

Trotz der Kurszielanhebung durch Clear Street bleibt die Plug Power-Aktie ein hochspekulatives Investment. Zwar senden das Sparprogramm und der neue Grossauftrag in Kanada positive Signale, doch die tiefroten Margen zeigen, wie weit der Weg zur echten Profitabilität noch ist. Anleger sollten den Fokus nun auf den 11. Mai 2026 legen: Erst die neuen Quartalszahlen werden belegen, ob die Kostensenkungen tatsächlich in der Bilanz ankommen oder ob das Unternehmen erneut massiv Kapital verbrennt. Wer bereits investiert ist, könnte die aktuelle Erholung halten, sollte dann aber die Stopp-Kurse eng setzen. Für einen Neueinstieg empfiehlt es sich möglicherweise, eine Bestätigung des Aufwärtstrends nach den Zahlen abzuwarten, da Enttäuschungen bei Wasserstoff-Titeln in der Vergangenheit oft zu schnellen Abverkäufen geführt haben. Auch bei den Branchenkollegen NEL ASA und ITM Power könnte vorerst Zurückhaltung ratsam sein, bis der gesamte Sektor eine dauerhafte operative Wende erkennen lässt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.