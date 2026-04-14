Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’228 0.6%  SPI 18’600 0.8%  Dow 48’132 -0.2%  DAX 24’004 1.1%  Euro 0.9203 -0.1%  EStoxx50 5’971 1.1%  Gold 4’775 0.7%  Bitcoin 57’977 -0.8%  Dollar 0.7797 -0.5%  Öl 97.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Barclays Capital: Overweight-Note für Beiersdorf-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Suche...
Staatlicher Rückenwind 14.04.2026 14:42:00

Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach

Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach

ITM Power profitiert von einem millionenschweren staatlichen Förderpaket aus Grossbritannien. Der gesamte Wasserstoff-Sektor rückt damit verstärkt in den Anleger-Fokus.

• ITM Power erhält staatliches Millionenpaket aus Grossbritannien
• Neue 1-GW-Produktion für "Chronos"-Elektrolyseure geplant
• Anleger setzen wieder verstärkt auf Wasserstoff-Aktien wie Plug Power und NEL ASA

Die Aktie des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power legt am Dienstag spürbar zu. Auslöser ist ein überraschend starkes staatliches Finanzierungspaket aus dem Vereinigten Königreich, das dem Unternehmen nicht nur frisches Kapital, sondern auch erheblichen politischen Rückenwind verschafft. Laut Pressemitteilung sichert sich ITM Power eine Investition von 40 Millionen Pfund durch die staatliche Great British Energy sowie die Absicht einer Förderung von weiteren 46,5 Millionen Pfund durch das Department for Energy Security and Net Zero.

Staatlicher Rückenwind: Millionenförderung für Wasserstoff-Ausbau

Gemäss der Mitteilung dient das Gesamtpaket dem Aufbau einer neuen, hochautomatisierten 1-GW-Fertigungslinie für die nächste Elektrolyseur-Generation "Chronos" in Grossbritannien. Damit positioniert sich ITM Power als zentraler Baustein der britischen Wasserstoffstrategie.

Im Rahmen der Bekanntgabe wurde die neue Plattform Chronos erstmals vorgestellt. Diese soll laut Unternehmen künftig einen neuen Massstab bei Effizienz und Kosten von Elektrolyseuren setzen. Die bestehende Plattform "Trident" bleibt parallel im Einsatz und wird weiterhin für Bestandskunden produziert.

Politische Unterstützung trifft Technologie-Fantasie

Die politische Dimension des Deals wird auch durch die Aussagen führender Regierungsvertreter deutlich. "Diese Investition ist die Mission der Regierung für saubere Energie in Aktion - der Wiederaufbau unserer Energiesicherheit mit sauberer heimischer Energie und guten Industriearbeitsplätzen für South Yorkshire", wurde Energieminister Ed Miliband in der Pressemitteilung zitiert. Aufgrund des Einsatzes dieser Regierung für saubere Energie kann eine junge Generation in unseren Industrieregionen gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze erhalten, heisst es.

Auch Dan McGrail, CEO von Great British Energy, betont laut Pressemitteilung die industriepolitische Dimension: "Mit dieser Investition unterstützt Great British Energy britische Innovation, Technologie und Hunderte qualifizierte Arbeitsplätze."

ITM-CEO Dennis Schulz sieht in der Förderung zudem einen strategischen Wendepunkt: "Die Unterstützung der britischen Regierung durch eine Kombination aus Eigenkapitalbeteiligung und Fördermitteln stellt einen entscheidenden Schritt dar, ITM Power im Zentrum der britischen Wasserstoffwirtschaft zu etablieren."

Wasserstoff-Aktien mit neuer Dynamik

Die Börse reagiert entsprechend positiv: Die ITM Power-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise deutliche 9,46 Prozent fester bei 0,91 Pfund, nachdem der Titel bereits am Montag kräftig von der Aussicht auf gesicherte Finanzierung, Skalierung und langfristige staatliche Nachfrageimpulse profitierte.

Besonders der Aufbau einer 1-GW-Produktionskapazität gilt dabei als potenzieller Gamechanger für die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Auch der gesamte Wasserstoffsektor rückt damit wieder stärker in den Fokus von Investoren. So verzeichnet die Aktie des US-Wasserstoffunternehmens Plug Power im vorbörslichen NASDAQ-Handel deutliche Kursgewinne von 4,69 Prozent auf 2,90 US-Dollar, während der norwegische Wasserstoff-Wert NEL ASA in Oslo ein Plus von 3,10 Prozent auf 2,17 Kronen verbucht. Anleger greifen im gesamten Sektor zu, da staatliche Investitionen und Industriepolitik die Hoffnung auf eine schnellere Kommerzialisierung der Wasserstofftechnologie stärken könnten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon rückt näher

Bildquelle: ITM Power
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.

Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.

☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.

Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.

Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.

Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.

Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?

Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

14:00 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
09:09 Hoffnung bleibt bestehen
09:07 Marktüberblick: Rebound im Software-Sektor
09:03 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – GD100 im Blick
10.04.26 Windkraft: Alles dreht sich
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’746.62 19.92 SIWBGU
Short 14’038.69 13.84 SV5BGU
Short 14’562.38 8.88 S43BWU
SMI-Kurs: 13’228.43 14.04.2026 14:25:51
Long 12’658.76 19.05 S2GBOU
Long 12’389.17 13.84 SZXBHU
Long 11’863.61 8.88 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Oracle Aktie News: Oracle haussiert am Montagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Swiss Re-Aktie schwächelt: SST-Quote bestätigt
PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag im Plus
Lufthansa-Aktie rutscht ab: Piloten-Streik - Zahlreiche Flugausfälle in München erwartet
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
DroneShield-Aktie unter Druck nach starker Rally - Volatilität bleibt hoch
Nach geplatzten USA-Iran-Gespräche neue Hoffnungen: SMI und DAX letztlich schwächer -- US-Börsen schliessen höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Microsoft Aktie News: Microsoft schiebt sich am Nachmittag vor

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.