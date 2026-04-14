|Staatlicher Rückenwind
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14.04.2026 14:42:00
Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach
ITM Power profitiert von einem millionenschweren staatlichen Förderpaket aus Grossbritannien. Der gesamte Wasserstoff-Sektor rückt damit verstärkt in den Anleger-Fokus.
• Neue 1-GW-Produktion für "Chronos"-Elektrolyseure geplant
• Anleger setzen wieder verstärkt auf Wasserstoff-Aktien wie Plug Power und NEL ASA
Die Aktie des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power legt am Dienstag spürbar zu. Auslöser ist ein überraschend starkes staatliches Finanzierungspaket aus dem Vereinigten Königreich, das dem Unternehmen nicht nur frisches Kapital, sondern auch erheblichen politischen Rückenwind verschafft. Laut Pressemitteilung sichert sich ITM Power eine Investition von 40 Millionen Pfund durch die staatliche Great British Energy sowie die Absicht einer Förderung von weiteren 46,5 Millionen Pfund durch das Department for Energy Security and Net Zero.
Staatlicher Rückenwind: Millionenförderung für Wasserstoff-Ausbau
Gemäss der Mitteilung dient das Gesamtpaket dem Aufbau einer neuen, hochautomatisierten 1-GW-Fertigungslinie für die nächste Elektrolyseur-Generation "Chronos" in Grossbritannien. Damit positioniert sich ITM Power als zentraler Baustein der britischen Wasserstoffstrategie.
Im Rahmen der Bekanntgabe wurde die neue Plattform Chronos erstmals vorgestellt. Diese soll laut Unternehmen künftig einen neuen Massstab bei Effizienz und Kosten von Elektrolyseuren setzen. Die bestehende Plattform "Trident" bleibt parallel im Einsatz und wird weiterhin für Bestandskunden produziert.
Politische Unterstützung trifft Technologie-Fantasie
Die politische Dimension des Deals wird auch durch die Aussagen führender Regierungsvertreter deutlich. "Diese Investition ist die Mission der Regierung für saubere Energie in Aktion - der Wiederaufbau unserer Energiesicherheit mit sauberer heimischer Energie und guten Industriearbeitsplätzen für South Yorkshire", wurde Energieminister Ed Miliband in der Pressemitteilung zitiert. Aufgrund des Einsatzes dieser Regierung für saubere Energie kann eine junge Generation in unseren Industrieregionen gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze erhalten, heisst es.
Auch Dan McGrail, CEO von Great British Energy, betont laut Pressemitteilung die industriepolitische Dimension: "Mit dieser Investition unterstützt Great British Energy britische Innovation, Technologie und Hunderte qualifizierte Arbeitsplätze."
ITM-CEO Dennis Schulz sieht in der Förderung zudem einen strategischen Wendepunkt: "Die Unterstützung der britischen Regierung durch eine Kombination aus Eigenkapitalbeteiligung und Fördermitteln stellt einen entscheidenden Schritt dar, ITM Power im Zentrum der britischen Wasserstoffwirtschaft zu etablieren."
Wasserstoff-Aktien mit neuer Dynamik
Die Börse reagiert entsprechend positiv: Die ITM Power-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise deutliche 9,46 Prozent fester bei 0,91 Pfund, nachdem der Titel bereits am Montag kräftig von der Aussicht auf gesicherte Finanzierung, Skalierung und langfristige staatliche Nachfrageimpulse profitierte.
Besonders der Aufbau einer 1-GW-Produktionskapazität gilt dabei als potenzieller Gamechanger für die internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Auch der gesamte Wasserstoffsektor rückt damit wieder stärker in den Fokus von Investoren. So verzeichnet die Aktie des US-Wasserstoffunternehmens Plug Power im vorbörslichen NASDAQ-Handel deutliche Kursgewinne von 4,69 Prozent auf 2,90 US-Dollar, während der norwegische Wasserstoff-Wert NEL ASA in Oslo ein Plus von 3,10 Prozent auf 2,17 Kronen verbucht. Anleger greifen im gesamten Sektor zu, da staatliche Investitionen und Industriepolitik die Hoffnung auf eine schnellere Kommerzialisierung der Wasserstofftechnologie stärken könnten.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
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