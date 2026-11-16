WASKO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WASKO hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

WASKO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.30 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 PLN je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 213.6 Millionen PLN gegenüber 116.7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch