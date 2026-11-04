WashTec legte Quartalsergebnis vor

WashTec hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

WashTec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.730 EUR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 126.7 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WashTec 125.8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch