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21.10.2026 06:37:00
Washington Trust Bancor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Washington Trust Bancor veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.560 USD je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.96 Prozent auf 97.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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