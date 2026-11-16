WASHINGTON HOTEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WASHINGTON HOTEL hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 56.01 JPY. Im letzten Jahr hatte WASHINGTON HOTEL einen Gewinn von 68.26 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat WASHINGTON HOTEL 6.32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch