WASHINGTON HOTEL legte Quartalsergebnis vor

WASHINGTON HOTEL lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 50.91 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 73.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6.07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch