WASHHOUSE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WASHHOUSE hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7.04 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22.27 Prozent auf 548.0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte WASHHOUSE 705.0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch