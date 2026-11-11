WASHHOUSE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WASHHOUSE äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

WASHHOUSE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9.20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.980 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27.20 Prozent auf 487.0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 669.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch