WASEDA ACADEMY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WASEDA ACADEMY liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WASEDA ACADEMY die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 92.64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 72.33 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.25 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch