BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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16.09.2026 14:30:00
Was Einzelne bewegen können: 15 Jahre BMW Group Award für gesellschaftliches Engagement
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
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|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
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12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.ch)
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12:26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
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15.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
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15.09.26
|BMW: iX3 erreicht 100.000 Bestellungen allein in Europa (Spiegel Online)
Analysen zu BMW AG
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|BMW Outperform
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|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
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|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
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|07.05.26
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|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: Dow stabil -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notiert. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.