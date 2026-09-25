Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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25.09.2026 10:33:41
Was Banken von booking.com lernen können
Die Online-Plattform hat die Reisebranche grundlegend verändert und ist für Banken eine Warnung. Mathis Boldt, früherer Booking.com-Manager und heutiger CEO der Giata-Gruppe, erklärt im finews-Podcast, weshalb Banken ihre Kundenschnittstelle verteidigen müssen, welche Rolle dabei KI spielt.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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23.09.26
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|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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23.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.ch)
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22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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22.09.26
|Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
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22.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)