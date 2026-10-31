Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Zalando-Aktie abgegeben.

1 Experte rät die Zalando-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zalando mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 32,75 EUR beziffert, während der aktuelle Zalando-Kurs an der Börse XETRA bei 26,72 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 33,50 EUR 25,37 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 32,00 EUR 19,76 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net