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31.10.2026 18:00:38
Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten
So schätzten Experten die Zalando-Aktie im letzten Monat ein.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Zalando-Aktie abgegeben.
1 Experte rät die Zalando-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zalando mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 32,75 EUR beziffert, während der aktuelle Zalando-Kurs an der Börse XETRA bei 26,72 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|33,50 EUR
|25,37
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|19,76
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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