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31.10.2026 18:00:38
Was Analysten von der Volkswagen (VW) vz-Aktie erwarten
So geht es mit der Volkswagen (VW) vz-Aktie Experten zufolge weiter.
13 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.
6 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Kaufen, 7 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Volkswagen (VW) vz ein Kursziel von 104,62 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 35,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 69,62 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 EUR
|22,09
|30.10.2026
|UBS AG
|70,00 EUR
|0,55
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|115,00 EUR
|65,18
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|72,36
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|58,00
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|58,00
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|115,00 EUR
|65,18
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|72,36
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|58,00
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|58,00
|13.10.2026
|Deutsche Bank AG
|105,00 EUR
|50,82
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|72,36
|12.10.2026
|UBS AG
|70,00 EUR
|0,55
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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