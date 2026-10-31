Was Analysten von der Volkswagen (VW) vz-Aktie erwarten

13 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

6 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Kaufen, 7 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Volkswagen (VW) vz ein Kursziel von 104,62 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 35,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 69,62 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 85,00 EUR 22,09 30.10.2026 UBS AG 70,00 EUR 0,55 30.10.2026 RBC Capital Markets 115,00 EUR 65,18 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 72,36 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 58,00 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 58,00 26.10.2026 RBC Capital Markets 115,00 EUR 65,18 15.10.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 72,36 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 58,00 13.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 58,00 13.10.2026 Deutsche Bank AG 105,00 EUR 50,82 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 72,36 12.10.2026 UBS AG 70,00 EUR 0,55 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net