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31.10.2026 18:00:38
Was Analysten von der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie erwarten
Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,12 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie von 27,88 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|42,00 EUR
|50,65
|16.10.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|43,47
|12.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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