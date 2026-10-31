Was Analysten von der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie erwarten

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,12 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie von 27,88 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 42,00 EUR 50,65 16.10.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 43,47 12.10.2026

Redaktion Finanzen.net