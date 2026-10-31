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|
31.10.2026 18:00:38
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten
So schätzten Experten die UBS-Aktie im letzten Monat ein.
UBS Experten haben ihre Einschätzung der UBS-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 47,75 CHF, was einem Anstieg von 8,51 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 39,24 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 CHF
|27,42
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|44,00 CHF
|12,13
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|47,00 CHF
|19,78
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 CHF
|27,42
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS Underweight
|Barclays Capital
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|UBS Underweight
|Barclays Capital
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|UBS Underweight
|Barclays Capital
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|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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