Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten

UBS Experten haben ihre Einschätzung der UBS-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 47,75 CHF, was einem Anstieg von 8,51 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 39,24 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 CHF 27,42 28.10.2026 RBC Capital Markets 44,00 CHF 12,13 28.10.2026 Deutsche Bank AG 47,00 CHF 19,78 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 CHF 27,42 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net