Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Die Tesla-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 430,20 USD für die Tesla-Aktie, was einem Anstieg von 62,25 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 367,95 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 27.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 445,00 USD 20,94 19.08.2026 Jefferies & Company Inc. 350,00 USD -4,88 07.08.2026 UBS AG 385,00 USD 4,63 07.08.2026 RBC Capital Markets 480,00 USD 30,45 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch