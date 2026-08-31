Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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31.08.2026 22:30:38
Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Tesla-Aktie im Überblick.
Die Tesla-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 430,20 USD für die Tesla-Aktie, was einem Anstieg von 62,25 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 367,95 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|445,00 USD
|20,94
|19.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|350,00 USD
|-4,88
|07.08.2026
|UBS AG
|385,00 USD
|4,63
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|30,45
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|07.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
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|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
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|Tesla Kaufen
|DZ BANK
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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|UBS AG
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