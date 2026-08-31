Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der Springer Nature-Aktie erwarten
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Springer Nature-Aktie preis.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,60 EUR beziffert, während der aktuelle Springer Nature-Kurs an der Börse XETRA bei 19,68 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|32,40 EUR
|64,63
|11.08.2026
|Barclays Capital
|24,80 EUR
|26,02
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 EUR
|57,52
|06.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|26,00 EUR
|32,11
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,40 EUR
|64,63
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|31,00 EUR
|57,52
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Springer Nature
|
18:00
|Was Analysten von der Springer Nature-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SDAX aktuell: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Springer Nature
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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✅ Eli Lilly
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