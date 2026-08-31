Was Analysten von der SMA Solar-Aktie erwarten

Die SMA Solar-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SMA Solar mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 78,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 18,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von SMA Solar in Höhe von 59,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 18.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 60,00 EUR 1,18 18.08.2026 Deutsche Bank AG 77,00 EUR 29,85 17.08.2026 Jefferies & Company Inc. 89,00 EUR 50,08 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 87,00 EUR 46,71 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch