SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der SMA Solar-Aktie erwarten
Die Bewertungen der Analysten für die SMA Solar-Aktie im Überblick.
Die SMA Solar-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SMA Solar mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 78,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 18,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von SMA Solar in Höhe von 59,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|18.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|60,00 EUR
|1,18
|18.08.2026
|Deutsche Bank AG
|77,00 EUR
|29,85
|17.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|89,00 EUR
|50,08
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|87,00 EUR
|46,71
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu SMA Solar AG
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
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